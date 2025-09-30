Répertoire d'entreprises
CityBase
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Architecte Solutions

  • Tous les salaires Architecte Solutions

  • Greater Chicago Area

CityBase Architecte Solutions Salaires à Greater Chicago Area

Le package de rémunération médian Architecte Solutions in Greater Chicago Area chez CityBase totalise $106K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CityBase. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Total par an
$106K
Niveau
L1
Salaire de base
$106K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez CityBase?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Aucun salaire trouvé
Contribuer

FAQ

Найвищий пакет оплати для позиції Architecte Solutions в CityBase in Greater Chicago Area складає річну загальну компенсацію $107,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CityBase для позиції Architecte Solutions in Greater Chicago Area складає $106,000.

