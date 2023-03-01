City of Seattle Salaires

Répertoire d'entreprises
City of Seattle
Le salaire de City of Seattle va de $96,361 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Ingénieur Électrique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de City of Seattle. Dernière mise à jour : 9/11/2025

$160K

Technologue de l'Information (TI)
Median $135K
Manager Opérations Business
$172K
Analyste Business
$161K

Ingénieur Civil
$127K
Ingénieur Électrique
$201K
Chef de Programme
$105K
Chef de Projet
$153K
Ingénieur Logiciel
$152K
Chef de Programme Technique
$96.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez City of Seattle est Ingénieur Électrique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $201,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez City of Seattle est de $152,235.

Autres ressources