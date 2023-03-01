City of Seattle Salaires

Le salaire de City of Seattle va de $96,361 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Ingénieur Électrique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de City of Seattle . Dernière mise à jour : 9/11/2025