Citadel
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Singapore

Citadel Ingénieur Logiciel Salaires à Singapore

La rémunération Ingénieur Logiciel in Singapore chez Citadel totalise SGD 238K par year pour L2. Le package de rémunération médian in Singapore year totalise SGD 224K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Citadel. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
(Niveau débutant)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
SGD 211K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez Citadel?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur de Fiabilité de Site

Ingénieur Systèmes

Développeur Quantitatif

FAQ

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Ingénieur Logiciel na Citadel in Singapore é uma remuneração total anual de SGD 268,093. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Citadel para a função de Ingénieur Logiciel in Singapore é SGD 223,694.

