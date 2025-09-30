La rémunération Ingénieur Logiciel in New York City Area chez Citadel va de $408K par year pour L1 à $643K par year pour L5. Le package de rémunération médian in New York City Area year totalise $570K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Citadel. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
