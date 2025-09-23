Répertoire d'entreprises
La rémunération Ingénieur Matériel in United States chez Citadel totalise $213K par year pour L1. Le package de rémunération médian in United States year totalise $328K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Citadel. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$213K
$150K
$0
$62.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Voir 1 Plus de niveaux
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Ingénieur Matériel hos Citadel in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $625,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Citadel for Ingénieur Matériel rollen in United States er $327,500.

