La rémunération Scientifique des Données in New York City Area chez Citadel va de $301K par year pour L1 à $625K par year pour L3. Le package de rémunération médian in New York City Area year totalise $291K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Citadel. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titres inclusSoumettre un nouveau titre