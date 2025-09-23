La rémunération Analyste Business in United States chez Citadel va de $155K par year pour L2 à $350K par year pour L4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $325K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Citadel. Dernière mise à jour : 9/23/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
