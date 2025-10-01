Répertoire d'entreprises
Cisco
Cisco Ingénieur Matériel Salaires à Greater Los Angeles Area

La rémunération Ingénieur Matériel in Greater Los Angeles Area chez Cisco totalise $178K par year pour Grade 11. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cisco. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Cisco, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



Titres inclus

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Matériel chez Cisco in Greater Los Angeles Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $238,625. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cisco pour le poste Ingénieur Matériel in Greater Los Angeles Area est de $118,127.

Autres ressources