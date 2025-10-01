Répertoire d'entreprises
Cisco
Cisco Succès Client Salaires à Raleigh-Durham Area

Le package de rémunération médian Succès Client in Raleigh-Durham Area chez Cisco totalise $131K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cisco. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Quels sont les niveaux de carrière chez Cisco?

$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Cisco, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



Autres ressources