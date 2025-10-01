La rémunération Analyste Business in San Francisco Bay Area chez Cisco va de $86.2K par year pour Grade 4 à $171K par year pour Grade 10. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $114K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cisco. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Cisco, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)