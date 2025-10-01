La rémunération Analyste Business in Raleigh-Durham Area chez Cisco va de $77K par year pour Grade 4 à $140K par year pour Grade 10. Le package de rémunération médian in Raleigh-Durham Area year totalise $88.2K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cisco. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Cisco, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)