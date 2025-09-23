Répertoire d'entreprises
Cirrus Logic
La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Cirrus Logic va de $183K à $255K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cirrus Logic. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne

$198K - $240K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$183K$198K$240K$255K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Quels sont les niveaux de carrière chez Cirrus Logic?

