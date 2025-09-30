Répertoire d'entreprises
Cirrus Logic
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Greater Austin Area

Cirrus Logic Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Austin Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Austin Area chez Cirrus Logic totalise $140K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cirrus Logic. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
Cirrus Logic
Software Engineer
Austin, TX
Total par an
$140K
Niveau
L2
Salaire de base
$140K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
8 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Cirrus Logic?

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ingénieur Logiciel v Cirrus Logic in Greater Austin Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $205,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cirrus Logic pre pozíciu Ingénieur Logiciel in Greater Austin Area je $146,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Cirrus Logic

Entreprises similaires

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources