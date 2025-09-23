Répertoire d'entreprises
Cirque du Soleil
Cirque du Soleil
La rémunération totale moyenne Marketing in Canada chez Cirque du Soleil va de CA$61.3K à CA$87.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cirque du Soleil. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne

CA$69.7K - CA$82.5K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$61.3KCA$69.7KCA$82.5KCA$87.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

CA$225K

Quels sont les niveaux de carrière chez Cirque du Soleil?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Marketing chez Cirque du Soleil in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$87,089. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cirque du Soleil pour le poste Marketing in Canada est de CA$61,341.

