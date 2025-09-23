Répertoire d'entreprises
CircleCI
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

CircleCI Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in Canada chez CircleCI va de CA$167K par year pour E2 à CA$184K par year pour E4. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$187K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CircleCI. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
E1
Associate Software Engineer(Niveau débutant)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez CircleCI, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez CircleCI in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$248,992. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CircleCI pour le poste Ingénieur Logiciel in Canada est de CA$171,241.

