La rémunération Chef de Produit in United States chez CircleCI totalise $201K par year pour E4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $200K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CircleCI. Dernière mise à jour : 9/23/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
E1
$ --
$ --
$ --
$ --
E2
$ --
$ --
$ --
$ --
E3
$ --
$ --
$ --
$ --
E4
$201K
$191K
$10K
$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez CircleCI, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)