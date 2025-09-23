Répertoire d'entreprises
CircleCI
CircleCI Designer Produit Salaires

Le package de rémunération médian Designer Produit in United States chez CircleCI totalise $130K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CircleCI. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Package Médian
company icon
CircleCI
Product Designer
New York, NY
Total par an
$130K
Niveau
E4
Salaire de base
$130K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
14 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez CircleCI?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez CircleCI, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Designer Produit sa CircleCI in United States ay may taunang kabuuang bayad na $143,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa CircleCI para sa Designer Produit role in United States ay $120,555.

Autres ressources