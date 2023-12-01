Circle Logistics Salaires

Répertoire d'entreprises
Circle Logistics
Le salaire de Circle Logistics va de $22,425 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client dans le bas de la fourchette à $85,425 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Circle Logistics. Dernière mise à jour : 9/11/2025

$160K

Opérations Service Client
$22.4K
Analyste de Données
$50.3K
Scientifique des Données
$50.3K

Ingénieur Logiciel
$70.4K
Chef de Programme Technique
$85.4K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Circle Logistics est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $85,425. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Circle Logistics est de $50,250.

