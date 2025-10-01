La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Cimpress va de $118K par year pour PR1 à $205K par year pour PR4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $142K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cimpress. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
PR1
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Cimpress, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)