La rémunération Ingénieur Logiciel in Mumbai Metropolitan Region chez Cimpress va de ₹1.35M par year pour PR1 à ₹3.6M par year pour PR3. Le package de rémunération médian in Mumbai Metropolitan Region year totalise ₹2.29M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cimpress. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
PR1
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Cimpress, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)