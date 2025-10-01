La rémunération Ingénieur Logiciel in Czech Republic chez Cimpress totalise CZK 1.67M par year pour PR3. Le package de rémunération médian in Czech Republic year totalise CZK 1.45M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cimpress. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
PR1
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Cimpress, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)