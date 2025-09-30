La rémunération Ingénieur Logiciel in Wroclaw Metropolitan Area chez Ciklum totalise PLN 324K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Wroclaw Metropolitan Area year totalise PLN 264K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ciklum. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 324K
PLN 324K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
