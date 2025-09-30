La rémunération Ingénieur Logiciel in Prague Metropolitan Area chez Ciklum totalise CZK 1.11M par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Prague Metropolitan Area year totalise CZK 1.16M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ciklum. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titres inclusSoumettre un nouveau titre