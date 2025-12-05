Répertoire d'entreprises
Cigna
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Développement Commercial

  • Tous les salaires Développement Commercial

Cigna Développement Commercial Salaires

Le package de rémunération médian Développement Commercial in United States chez Cigna totalise $216K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cigna. Dernière mise à jour : 12/5/2025

Package Médian
company icon
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Total par an
$216K
Niveau
hidden
Salaire de base
$138K
Stock (/yr)
$50K
Prime
$28K
Années dans l'entreprise
5-10 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Cigna?
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Cigna, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Développement Commercial offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Développement Commercial chez Cigna in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $292,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cigna pour le poste Développement Commercial in United States est de $208,760.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Cigna

Entreprises similaires

  • Optum
  • CVS Health
  • Humana
  • Aetna
  • Amwell
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/business-development.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.