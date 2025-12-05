Répertoire d'entreprises
Cigna
Cigna Analyste Métier Salaires

La rémunération Analyste Métier in United States chez Cigna va de $84.5K par year pour Senior Analyst à $168K par year pour Senior Advisor. Le package de rémunération médian in United States year totalise $85K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cigna. Dernière mise à jour : 12/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Cigna, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Métier chez Cigna in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $168,362. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cigna pour le poste Analyste Métier in United States est de $103,500.

Autres ressources

