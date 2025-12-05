La rémunération Analyste Métier in United States chez Cigna va de $84.5K par year pour Senior Analyst à $168K par year pour Senior Advisor. Le package de rémunération médian in United States year totalise $85K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cigna. Dernière mise à jour : 12/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Cigna, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
