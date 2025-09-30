La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Ciena va de $114K par year pour P1 à $204K par year pour P4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $130K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ciena. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Ciena, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
