La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez Ciena va de ₹1.29M par year pour P1 à ₹5.45M par year pour P4. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹2.12M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ciena. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
₹1.29M
₹1.24M
₹0
₹40.4K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.8K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Ciena, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
