La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Ottawa Area chez Ciena va de CA$98.4K par year pour P1 à CA$148K par year pour P4. Le package de rémunération médian in Greater Ottawa Area year totalise CA$125K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ciena. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Ciena, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
