CIBC Designer Produit Salaires à Greater Toronto Area

Le package de rémunération médian Designer Produit in Greater Toronto Area chez CIBC totalise CA$74K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CIBC. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
CIBC
Product Designer
Toronto, ON, Canada
Total par an
CA$74K
Niveau
L6
Salaire de base
CA$68.7K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$5.2K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
3 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez CIBC?

CA$226K

El paquete salarial más alto reportado para un Designer Produit en CIBC in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$106,456. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CIBC para el puesto de Designer Produit in Greater Toronto Area es CA$79,016.

