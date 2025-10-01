La rémunération Scientifique des Données in Greater Toronto Area chez CIBC va de CA$99.7K par year pour Data Scientist I à CA$122K par year pour Senior Data Scientist. Le package de rémunération médian in Greater Toronto Area year totalise CA$112K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CIBC. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
