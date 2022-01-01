CI&T Salaires

Le salaire de CI&T va de $17,078 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $121,295 pour un Manager Design Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de CI&T . Dernière mise à jour : 9/11/2025