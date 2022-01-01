Répertoire d'entreprises
CI&T
CI&T Salaires

Le salaire de CI&T va de $17,078 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $121,295 pour un Manager Design Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de CI&T. Dernière mise à jour : 9/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $26.6K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Architecte Solutions
Median $33.9K
Analyste de Données
$20.2K

Scientifique des Données
$17.1K
Ressources Humaines
$95.1K
Manager Design Produit
$121K
Chef de Produit
$42.2K
Chef de Projet
$42K
Recruteur
$22.6K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez CI&T est Manager Design Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $121,295. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CI&T est de $33,892.

