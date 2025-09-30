Cian Ingénieur Logiciel Salaires à Moscow Metro Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Moscow Metro Area chez Cian totalise RUB 4.19M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cian. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian Cian Web Developer Moscow, MC, Russia Total par an RUB 4.19M Niveau Midle Salaire de base RUB 4.19M Stock (/yr) RUB 0 Prime RUB 0 Années dans l'entreprise 4 Années Années d'exp. 14 Années

Dernières soumissions de salaires

