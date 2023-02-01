Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Salaires

Répertoire d'entreprises
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Le salaire de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints va de $13,431 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $124,320 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dernière mise à jour : 9/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $124K
Assistant Administratif
$13.4K
Service Client
$56.3K

Technologue de l'Information (TI)
$45.5K
Analyste Cybersécurité
$75.6K
Chercheur UX
$98.5K
FAQ

The highest paying role reported at Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is Ingénieur Logiciel with a yearly total compensation of $124,320. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is $65,950.

