Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Mexico chez Chubb totalise MX$622K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Chubb. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Total par an
MX$622K
Niveau
L1
Salaire de base
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Prime
MX$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
1 Année
Quels sont les niveaux de carrière chez Chubb?

MX$3.1M

Titres inclus

Soumettre un nouveau titre

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Logiciel at Chubb in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$21,017,116. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Ingénieur Logiciel role in Mexico is MXMX$12,034,249.

