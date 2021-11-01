Répertoire d'entreprises
Chipotle Mexican Grill
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Chipotle Mexican Grill Salaires

Le salaire de Chipotle Mexican Grill va de $30,150 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $156,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Chipotle Mexican Grill. Dernière mise à jour : 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $140K
Service Client
Median $38K
Chef de Produit
Median $156K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

55 40
55 40
Analyste Financier
$74.6K
Technologue de l'Information (TI)
$147K
Opérations Marketing
$127K
Chef de Programme
$60.3K
Chef de Projet
$59.7K
Ventes
$129K
Rédacteur Technique
$30.2K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Chipotle Mexican Grill est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $156,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Chipotle Mexican Grill est de $100,808.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Chipotle Mexican Grill

Entreprises similaires

  • Ocwen Financial
  • SelectQuote
  • BBVA
  • IG Group
  • CI&T
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources