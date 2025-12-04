Répertoire d'entreprises
China Telecom
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Technologue de l'Information (TI)

  • Tous les salaires Technologue de l'Information (TI)

China Telecom Technologue de l'Information (TI) Salaires

La rémunération totale moyenne Technologue de l'Information (TI) chez China Telecom va de HK$572K à HK$830K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de China Telecom. Dernière mise à jour : 12/4/2025

Rémunération totale moyenne

$83K - $96.4K
Hong Kong (SAR)
Fourchette courante
Fourchette possible
$73.2K$83K$96.4K$106K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Technologue de l'Information (TI) soumissions chez China Telecom pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez China Telecom?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Technologue de l'Information (TI) offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Technologue de l'Information (TI) chez China Telecom s'élève à une rémunération totale annuelle de HK$829,819. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez China Telecom pour le poste Technologue de l'Information (TI) est de HK$571,808.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour China Telecom

Entreprises similaires

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Uber
  • PayPal
  • Flipkart
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.