Checkr Salaires

Le salaire de Checkr va de $73,630 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $360,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Checkr. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Ingénieur Logiciel
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
Median $351K
Service Client
$73.6K

Analyste de Données
$181K
Analyste Financier
$191K
Ressources Humaines
$258K
Marketing
$226K
Designer Produit
Median $220K
Chef de Produit
Median $360K
Chef de Programme
$122K
Recruteur
Median $172K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Checkr, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Checkr est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $360,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Checkr est de $205,475.

Autres ressources