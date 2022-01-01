Checkmarx Salaires

Le salaire de Checkmarx va de $117,476 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $238,800 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Checkmarx . Dernière mise à jour : 9/6/2025