La rémunération Ingénieur de Fiabilité de Site in United States chez Charles Schwab va de $92.4K par year pour 54 à $152K par year pour 57. Le package de rémunération médian in United States year totalise $160K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Charles Schwab. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
54
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
$ --
$ --
$ --
$ --
57
$152K
$140K
$0
$11.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Charles Schwab, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)