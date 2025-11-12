La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Greater Austin Area chez Charles Schwab va de $92.6K par year pour 54 à $143K par year pour 58. Le package de rémunération médian in Greater Austin Area year totalise $112K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Charles Schwab. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
54
$92.6K
$87.7K
$167
$4.7K
55
$108K
$101K
$0
$7.9K
56
$128K
$121K
$0
$6.6K
57
$169K
$149K
$0
$19.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Charles Schwab, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)