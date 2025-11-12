La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in United States chez Charles Schwab va de $97.6K par year pour 54 à $206K par year pour 59. Le package de rémunération médian in United States year totalise $118K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Charles Schwab. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
54
$97.6K
$90.8K
$0
$6.8K
55
$114K
$104K
$1.1K
$9K
56
$131K
$122K
$0
$8.4K
57
$156K
$140K
$2K
$13.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Charles Schwab, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)