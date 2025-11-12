La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in Greater Dallas Area chez Charles Schwab va de $92.9K par year pour 54 à $179K par year pour 58. Le package de rémunération médian in Greater Dallas Area year totalise $116K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Charles Schwab. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
54
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
$159K
$143K
$0
$16.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Charles Schwab, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)