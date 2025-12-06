Répertoire d'entreprises
Charles River Associates
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

Charles River Associates Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in United States chez Charles River Associates va de $138K à $196K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Charles River Associates. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Rémunération totale moyenne

$156K - $185K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$138K$156K$185K$196K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Scientifique des Données soumissions chez Charles River Associates pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Charles River Associates?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Scientifique des Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Charles River Associates in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $195,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Charles River Associates pour le poste Scientifique des Données in United States est de $137,700.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Charles River Associates

Entreprises similaires

  • Snap
  • Intuit
  • Apple
  • Roblox
  • Tesla
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/charles-river-associates/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.