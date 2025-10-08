Répertoire d'entreprises
Channel Factory
Channel Factory Ingénieur Logiciel Backend Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Backend in United States chez Channel Factory totalise $127K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Channel Factory. Dernière mise à jour : 10/8/2025

Channel Factory
Software Engineer
New York, NY
Total par an
$127K
Niveau
-
Salaire de base
$110K
Stock (/yr)
$0
Prime
$16.5K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Channel Factory?

$160K

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Backend chez Channel Factory in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $152,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Channel Factory pour le poste Ingénieur Logiciel Backend in United States est de $127,500.

Autres ressources