Chainlink Labs
Chainlink Labs Ingénieur Logiciel Salaires à Greater London Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater London Area chez Chainlink Labs totalise £134K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Chainlink Labs. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total par an
£134K
Niveau
L3
Salaire de base
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Prime
£0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Chainlink Labs?

£121K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
Options

Chez Chainlink Labs, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (5.00% trimestriel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (5.00% trimestriel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (5.00% trimestriel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (5.00% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Chainlink Labs in Greater London Area s'élève à une rémunération totale annuelle de £215,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Chainlink Labs pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater London Area est de £123,098.

Autres ressources