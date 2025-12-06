Chez Chainlink Labs, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

20 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 20.00 % annuel )

20 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 5.00 % trimestriel )

20 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 5.00 % trimestriel )

20 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 5.00 % trimestriel )