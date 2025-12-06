Répertoire d'entreprises
Chainlink Labs
Chainlink Labs Ressources Humaines Salaires

La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in Hong Kong (SAR) chez Chainlink Labs va de HK$678K à HK$949K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Chainlink Labs. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Rémunération totale moyenne

$93.8K - $109K
Hong Kong (SAR)
Fourchette courante
Fourchette possible
$86.7K$93.8K$109K$121K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
Options

Chez Chainlink Labs, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (5.00% trimestriel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (5.00% trimestriel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (5.00% trimestriel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (5.00% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez Chainlink Labs in Hong Kong (SAR) s'élève à une rémunération totale annuelle de HK$948,789. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Chainlink Labs pour le poste Ressources Humaines in Hong Kong (SAR) est de HK$677,707.

