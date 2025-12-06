La rémunération totale moyenne Analyste Financier in United States chez Chainlink Labs va de $230K à $321K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Chainlink Labs. Dernière mise à jour : 12/6/2025
Rémunération totale moyenne
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
Chez Chainlink Labs, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :
20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 2nd-AN (5.00% trimestriel)
20% s'acquiert dans le 3rd-AN (5.00% trimestriel)
20% s'acquiert dans le 4th-AN (5.00% trimestriel)
20% s'acquiert dans le 5th-AN (5.00% trimestriel)
