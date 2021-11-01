Répertoire des entreprises
Chainalysis
Chainalysis Salaires

La fourchette de salaires de Chainalysis va de $143,068 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $310,896 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Chainalysis. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $160K
Chef de produit
Median $211K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $290K

Assistant administratif
$286K
Data Scientist
$162K
Ressources humaines
$279K
Marketing
$178K
Designer de produits
$143K
Recruteur
$162K
Ventes
$311K
Architecte de solutions
$199K

Architecte de données

Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Chainalysis, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Chainalysis est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $310,896. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Chainalysis est de $199,000.

Autres ressources