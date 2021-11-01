Chainalysis Salaires

La fourchette de salaires de Chainalysis va de $143,068 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $310,896 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Chainalysis . Dernière mise à jour : 8/17/2025