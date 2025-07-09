CGS Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de CGS va de $33,690 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $196,980 pour un Responsable de programme technique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CGS. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Service client
$34.7K
Ressources humaines
$33.7K
Ventes
$55.5K

Ingénieur logiciel
$62.1K
Responsable de programme technique
$197K
FAQ

